وزارة «التعليم»: العودة الحضورية لطلاب المتوسطة والثانوية «مشروطة»

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة التعليم عن العودة الحضورية لطلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية لمَن حصلوا على جرعتين من اللقاح.

ودعت الوزارة جميع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور ومنسوبيها، للحصول على جرعتي اللقاح ضد فيروس كورونا قبل بداية العام الدراسي الجديد الذي سيبدأ في 29 أغسطس الجاري؛ حفاظاً على سلامتهم وأسرهم وصحة المجتمع التعليمي، وذلك في إطار حرص الوزارة على تحصين جميع الطلاب والطالبات في المرحلتين المتوسطة والثانوية ومنسوبي التعليم العام، وطلبة الجامعات، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بما يسهم في حمايتهم، وحماية المجتمع، وتأمين بيئة العمل، وضمان انتظام العملية التعليمية للعام الدراسي الجديد.

وقالت الوزارة، إن الفترة الحالية تشهد تفاعلاً واهتماماً كبيراً من أولياء الأمور والأسر؛ للمبادرة لحصول أبنائهم على اللقاح للفئة المستهدفة عمرياً، وذلك ضمن الشراكة الفاعلة للأسرة مع وزارة التعليم للمساهمة في العودة لمقاعد الدراسة، والوصول للحصانة المجتمعية المطلوبة (70٪) من سكان المملكة.

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