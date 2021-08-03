شكرا لقرائتكم خبر عن هطول أمطار على جازان والباحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هطلت أمطار متفاوتة الغزارة على منطقة جازان، الليلة شملت مدينة جيزان ومحافظات (الطوال وصامطة وأحد المسارحة والحرث والعارضة وأبوعريش وفيفا والعيدابي والداير بني مالك)، وعدداً من المراكز والقرى التابعة لها، سالت على إثرها أودية هرانين ومسلة وخلب وتعشر.

كما هطلت على منطقة الباحة أمس أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة، شملت أجزاء من محافظة العقيق، والمراكز التابعة لها، وعددا من متنزهاتها، سال على أثرها عدد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض.