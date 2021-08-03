شكرا لقرائتكم خبر عن 360 ساعة تدريبية صيفية للمعلمين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن مدير عام الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء حمد العيسى، عددًا من البرامج التدريبية الصيفية ضمن خطة مشروع برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي لعام 1442هـ - 2021م، للمرحلة الرابعة «عن بعد».

واستعرض مدير إدارة التدريب والابتعاث البرامج الصيفية المنفذة والتي تبلغ 31 برنامجا تستهدف نحو 2500 متدرب وتنفذ خلال 90 يوما تدريبيا لمدة 360 ساعة تدريبية.

وأكد العيسى أن وزارة التعليم تعمل على مواكبة أحدث التطورات والمستجدات في الميدان التعليمي، وتوظيفها فيما يحقق نجاح وسلامة العملية التعليمية، وذلك بدعم ورعاية القيادة الرشيدة -يحفظها الله- ومتابعة مستمرة من الوزير والقيادات التعليمية، لضمان الوصول إلى أفضل أهداف العملية التعليمية، برفع قدرات وإمكانات الكادر التعليمي لمواكبة المستجدات والتعامل معها باحترافية ومهنية عالية للمساهمة في رفع مستوى المخرجات التعليمية.

ونوه العيسى بالدور الكبير للمعلم في الميدان إثر الحماس الدائم الذي يتمتع به والرغبة الجامحة في التطوير ورفع قدراته وإثراء خبراته باستمرار، وأن الإقبال الكبير على اكتمال الأعداد في البرامج الصيفية ينم على ذلك، إضافة إلى النجاح الباهر الذي قدمه المعلم للعام الدراسي المنصرم خلال الجائحة من جهود وتضحيات في عملية التعليم عند بعد في منصة مدرستي، وتلك الجهود التي يقوم بها المعلم تجلي لنا أنه على قدر عالٍ من المسؤولية ووعيه بدوره المهم والرسالة السامية التي على عاتقه.