شكرا لقرائتكم خبر عن ملصقات إنذار لـ35 سيارة مهملة بالنعيرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت بلدية النعيرية حملات مكثفة تستهدف معالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري، شهدت وضع قسم النظافة ملصقات الإنذارات على ٣٥ سيارة مهملة وتالفة بأحياء «المحمدية - الفيصلية» بالمحافظة لإشعار أصحابها قبل إزالتها خلال أسبوع من قبل البلدية.

وواصلت البلدية ممثلة في إدارة الحركة والصيانة أعمال صبغ أكتاف الطريق والأرصفة والمطبات الصناعية بمداخل المحافظة والشوارع الرئيسية ضمن جهودها في تحسين المشهد الحضري. فيما كثفت إدارة الخدمات ممثلة في قسم الحدائق والتجميل أعمال قص وصيانة المسطحات الخضراء بحدائق المراكز والهجر التابعة.

وكان رئيس البلدية م. نايف الرجباني، قد أكد إنجاز 60% من أعمال مشروع إعادة تأهيل وتطوير الشوارع بالمحافظة، والذي يندرج ضمن خطة البلدية الرامية لاستكمال البنية التحتية بالمحافظة، واستمرارًا لجهود البلدية في رفع مستوى أداء الطرق في الأحياء الجديدة والداخلية، وتحقيقًا لرضا مستخدميها من خلال تأمين انسيابية الحركة المرورية. وأكد الحرص على تنفيذ أعمال التحسين والتطوير لخدمة المواطن والمقيم لمواكبة النهضة العمرانية بالمحافظة وتلبية الاحتياج السكاني الحالي والمستقبلي.