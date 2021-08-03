شكرا لقرائتكم خبر عن «هاتف استشاري» لحل الخلافات الأسرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت إدارة الحماية الأسرية بالمنطقة الشرقية متمثلة في مديرها عمر الغشيري مذكرة تفاهم مع جمعية أم الحمام للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجمعية من خلال الهاتف الاستشاري للخلافات الأسرية والبرامج التربوية والزوجية والدورات التدريبية، وذلك في خطوة لتحقيق مبدأ التعاون بين الطرفين ورغبة في المزيد من التكامل في المجالات التي تخدم المستفيدين وتحسن من جودة الخدمات المقدمة لهم، وتسهم في تطوير مهارات الطاقم الفني المعني بتقديم الخدمة اللازمة من خلال البرامج النوعية المختلفة.

وشملت الاتفاقية التي تم توقيعها بحضور مساعدة المدير العام لقطاع التنمية بفرع الوزارة بالمنطقة الشرقية ابتسام الحميزي، عددا من الجوانب التي تعزز وتحقق أهداف الطرفين خلال المرحلة القادمة. ويأتي ذلك في سبيل السعي للارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين.