شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مرتكزات تطويرية لـ«تدوير رؤساء البلديات» بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضح أمين محافظة الأحساء م. عصام الملا، أن الأمانة وانطلاقًا من أولويات خططها التنظيمية الهادفة إلى تطوير الأداء ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتلبية لتطلعاتهم ومواكبة المستهدفات ذات الصلة بنطاق مهام الأمانة ضمن إستراتيجية القطاع البلدي في ظل رؤية المملكة 2030، اعتمدت هيكلًا تنظيميًا موحدًا لجميع البلديات التابعة والمرتبطة بالأمانة بما يُجسد أهداف تطوير الهيكل التنظيمي للأمانة، وتدوير عدد من الكفاءات لرئاسة 12 بلدية تابعة ومرتبطة.

وأضاف أن هيكلة البلديات التابعة للأمانة وإقرار تدوير رؤسائها تأتي من منطلق 5 مرتكزات أساسية تتضمن: توحيد الفكر الإستراتيجي للبلديات بما يتواكب مع توجهات الخطط الإستراتيجية الخاصة، وضمان التوزيع الأفضل للمشاريع من حيث الأولويات، بما يضمن الاستخدام الأمثل للميزانيات المعتمدة، وتعزيز وتطوير قدرات البلديات لضمان تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، وتوحيد النظم والإجراءات وأساليب العمل وفق منهجيات نظامية محددة، وإعادة توزيع الوظائف والمسؤوليات بما يتناسب وعلاقة البلدية بالوحدات التنظيمية بالأمانة وتمكين القيادات.

وشمل قرار تدوير رؤساء البلديات تكليف: م. محمد الهبوب رئيسًا لبلدية الهفوف، م. عبدالله الشهري رئيسًا لبلدية المبرز، م. عبدالله العتيبي رئيسًا لبلدية الجفر، م. أحمد عسيري رئيسًا لبلدية العمران، م. خالد السباعي رئيسًا لبلدية العيون، م. مسلم الهاشم رئيسًا لبلدية وسط الهفوف التاريخي، م. حسن الغوينم رئيسًا لبلدية العقير، م. عقيل العبدالله رئيسًا لبلدية الغوار، م. راشد المسلمي رئيسًا لبلدية سلوى، صلاح الدهنين رئيسًا لبلدية البطحاء، م. عبدالله المسلم رئيسًا لبلدية جواثا، م. عايد العطوي رئيسًا لبلدية يبرين.