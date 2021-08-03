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«السعودية للفضاء» تعزز التعاون مع شركات أوروبية

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الدمام - شريف احمد - بحث رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء م. عبدالله السواحه، في باريس أمس، مع رئيس قطاع الفضاء في شركة إيرباص جين مارك نصر، والرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات والأنظمة إريك بلانك، ورئيس مجلس الإدارة لمجموعة هيميريا فيليب غوتيه، فرص التعاون الإستراتيجي في تطوير قطاع الفضاء، والاستثمار في المشروعات المشتركة المستقبلية، بما يحقق الأهداف المشتركة في المجالات الاقتصادية والإستراتيجية.

وجاءت اللقاءات خلال زيارة م. السواحه للجمهورية الفرنسية؛ لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الفضاء وتقنياته. وحضر اللقاءات الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة السعودية للفضاء د. محمد التميمي، ورئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية المكلف د. منير الدسوقي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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