شكرا لقرائتكم خبر عن 1600 مشروع إغاثي سعودي في 69 دولة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلع المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية د. عبدالله الربيعة، في مقر المركز بالرياض، أمس الأول، مدير مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب د. جهانجير خان، على مشاريع المركز الإنسانية.

ويبلغ عدد المشاريع 1.686 مشروعا في مختلف القطاعات الحيوية وامتدت إلى 69 دولة محتاجة في شتى أنحاء العالم، بقيمة 5 مليارات و334 مليونا و621 ألف دولار أمريكي، حيث حظي اليمن بالنصيب الأوفر بـ 606 مشاريع.

وأشاد مدير مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالأداء المهني والآلية الاحترافية التي يعمل بها المركز في تقديمه للمساعدات التي وصلت إلى مختلف البلدان والشعوب المحتاجة حول العالم.