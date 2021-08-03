شكرا لقرائتكم خبر عن قاموس «إشاري» لمصطلحات ديوان المظالم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقع ديوان المظالم مذكرة تعاون مع الجمعية السعودية لمترجمي لغة الإشارة، في المجالات التدريبية والتعليمية، لتطوير مستوى المنسوبين مهنيا ووظيفيا، والعاملين في مجال خدمة المستفيدين.

وتضمنت المذكرة تقديم برامج تدريبية لمنسوبي ديوان المظالم من فئة الصم وضعاف السمع، وتيسير التعاقد مع المترجمين أو التعاون معهم، وترجمة المواد الإعلامية لديوان المظالم ونشرها. كما تهدف إلى إنشاء قاموس إشاري للمصطلحات الخاصة بديوان المظالم «يتوافق مع المصطلحات المعتمدة لدى الديوان»، تحقيقا لهدف تعزيز العلاقات التشاركية ورفع الوعي القضائي وفق ما رسمه ديوان المظالم من خطط إستراتيجية.

وثمن نائب رئيس الديوان للشؤون القضائية الشيخ علي السلطان، الدور الذي تقوم به الجمعية في خدمة المستفيدين من لغة الإشارة. مبينا أن ديوان المظالم يسعى لتعزيز التعاون مع مختلف الجهات الحكومية، والجمعيات المتخصصة، التي تتركز أعمالها في خدمة المستفيدين بمختلف فئاتهم، لضمان استفادتهم من الخدمات والتقنيات المتوفرة، والرفع من مستوى جودة المخرجات، وفق الإستراتيجيات القضائية التي أقرها ديوان المظالم لتمكين جميع المستفيدين من خدماته التقنية على الصعيد القضائي.

ونوه مؤسس وعضو الجمعية علي الهزاني بالجهود المبذولة من ديوان المظالم وسعيه لخدمة المستفيدين بأحدث الطرق والأساليب التقنية والفنية التي من شأنها تيسير خدمات المرفق القضائي للجميع، وتعزيز علاقته مع الجمعيات المتخصصة، مما يحقق الأهداف المشتركة للوصول إلى شرائح المجتمع، والإسهام في خدمة أفراده.