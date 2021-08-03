شكرا لقرائتكم خبر عن مواد إيوائية عاجلة لنازحي شبوة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، مواد إيوائية عاجلة للنازحين من محافظة البيضاء.

وجرى توزيع 60 خيمة، و360 بطانية، و120 بساطا بمديريتي بيحان وعسيلان بمحافظة شبوة اليمنية، استفاد منها 360 نازحاً. وثمن الأمين العام للمجلس المحلي بمديرية بيحان أحمد الطاهري الاستجابة العاجلة من قبل مركز الملك سلمان لإغاثة النازحين ممن هجروا من قراهم و منازلهم.

وتأتي هذه المساعدات في إطار المشاريع التي تقدمها المملكة، ممثلة بالمركز، للشعب اليمني الشقيق للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية الراهنة.