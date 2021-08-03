شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا بنظيره الجزائري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، أمس، بوزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية رمطان لعمامرة، هنأه خلاله بتوليه مهامه وزيرًا لخارجية الجزائر، وعبر سموه عن تطلعه للعمل معه في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى بحث التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.