شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات طبية وتغذوية لـ 12 ألف يمني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل مشروع دعم التغذية للأطفال دون سن الخامسة والأمهات الحوامل والمرضعات في محافظات عدن، ولحج، وتعز، والحديدة، وحضرموت، وحجة، ومأرب، بدعم سخي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تقديم خدماته الطبية والتغذوية لـ 12.035 مستفيدا خلال المدة من 8 حتى 14 يوليو 2021م.

وجرى فرز 2.190 طفلاً، وتقديم العلاج لـ 699 فردا من المصابين بسوء التغذية الحاد الوخيم، وعلاج 775 حالة من المصابين بسوء التغذية المتوسط، إضافة إلى تقديم الخدمات الطبية لـ 1.468 طفلا لوقايتهم من سوء التغذية، فيما جرى فرز 796 مستفيدة من الأمهات الحوامل والمرضعات، وتقديم الخدمات العلاجية لـ 403 نساء، فيما حصلت 2.190 مستفيدة على خدمات التدبير المتكامل لصحة الطفل «IMCI»، واستفادت 2.986 مراجعة من أنشطة التوعية و528 من ركن المشورة. ويأتي ذلك امتدادا لدور المملكة الإنساني ممثلا بالمركز لدعم المحتاجين الذين يعانون من سوء التغذية والأمهات الحوامل والمرضعات في اليمن وفقا لما يمرون به.