شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تفاهم لمكافحة التصحر بالسودة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت شركة السودة للتطوير -إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة- أمس، مذكرة تفاهم مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، تهدف إلى تعزيز الجهود المشتركة تحقيقًا لأهداف حماية الغطاء النباتي وتنميته والمحافظة عليه واستدامته بمنطقة المشروع، والتي تشمل السودة وأجزاء من محافظة رجال ألمع، إلى جانب إطلاق مبادرات نوعية وتوعوية في هذا الإطار، بالإضافة إلى تطوير الشراكات الدولية سعيًا لتحقيق أهدافهما المشتركة.

وتسهم المذكرة التي وقعها الرئيس التنفيذي للشركة م. حسام الدين المدني، والرئيس التنفيذي للمركز د. خالد العبد القادر في مواكبة تطلعات القيادة الرشيدة ومستهدفات رؤية المملكة 2030 ودعم أطر التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال حماية الغطاء النباتي. وتشمل مجالات التعاون التي حددتها المذكرة حماية الغطاء النباتي وتنميته والمحافظة عليه واستدامته، إلى جانب العمل على إعادة تأهيل الغطاء النباتي الطبيعي عن طريق تعزيز حملات التشجير في السودة وأجزاء من محافظة رجال ألمع، بالتنسيق مع المركز ورفع الوعي البيئي بأهمية الحفاظ على الغطاء النباتي وإطلاق عدد من المبادرات في هذا الإطار.

وتسعى مذكرة التفاهم بين الجانبين إلى تشكيل فريق عمل مشترك يضم مختصين من الطرفين؛ لتفعيل مجالات التعاون مع إمكانية الاستعانة بخبرات متخصصة وتشكيل فرق عمل مع رفع تقارير دورية موحدة حول تحقيق خطط العمل.