شكرا لقرائتكم خبر عن القويز: المعايير العالمية تؤكد قوة وتنوع السوق المالية السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله القويز تنامي حجم السوق المالية في المملكة، إذ وصلت إلى 90% من الحجم الإجمالي للاقتصاد، الأمر الذي يجسد حجم قوة وتنوع هذه السوق، وفق المعايير العالمية لقياس قوة الأسواق المالية عالميًا.

جاء ذلك خلال لقاء الحوار المالي «Fin Talk» الذي نظمته الأكاديمية المالية افتراضيًا عبر منصاتها الرقمية، تحت عنوان «الاستثمار في سوق رأس المال وتأثيراته على النمو الاقتصادي في المملكة»، واستعرض اللقاء أبرز تحديات السوق المالية في المملكة، ودور هيئة السوق المالية والتوجهات المستقبلية والفرص المتاحة للاستثمار، مناقشًا التقنية المالية وحماية المستثمرين في القطاع المالي.

وأوضح القويز خلال اللقاء أن السوق المالية في المملكة باتت رافدًا مهمًا للتمويل، بجانب مصادر التمويل التقليدية من البنوك، لافتًا إلى أن السوق المالية خلقت إلى جانب ذلك فرصًا استثمارية متنوعة وآمنة لمختلف فئات المستثمرين، مؤكدًا أن هذا التنوع من أهم عوامل تقليل المخاطر وطمأنة المستثمرين، لأن السوق المالية تُسعّر بشكل آني وفقًا للعرض والطلب بين البائعين والمشترين للأوراق المالية، فهي بذلك توفر مؤشرًا لحظيًا لقوة الاقتصاد، منوهًا بأهمية وجود هذه السوق التي تسهم في توزيع الثروة بشكل متكافئ، إذ يصل التمويل لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والناشئة، لذا فإن تنامي السوق المالية يصب في قوة ومتانة الاقتصاد الوطني.

وحول رحلة تطور السوق المالية السعودية وما تشهده من حراك ونمو كبير خلال الفترة الأخيرة، كشف أن الهيئة أعادت النظر في آلية الطرح والإدراج في السوق المالية بما يلبي المتطلبات التي تمثل حماية فعلية للمستثمرين وبين التسهيل لرواد الأعمال والشركات الصغيرة، ما نتج عنه زيادة عدد الشركات المتقدمة للطرح، فوصل عدد الشركات إلى 30 شركة، وهو أكبر عدد للشركات المتقدمة للطرح منذ إنشاء الهيئة حتى الآن.

وأشار القويز إلى قيام الهيئة بإنشاء سوق مُوازٍ للسوق الرئيسية، لتناسب الشركات الصغيرة التي لا تستطيع تحمل المخاطر، وهو سوق نمو جذب العديد من الشركات، وبالتناغم بين المسارين أثمر ذلك تنامي الشركات من القطاع الخاص والقطاع العام أيضا وخاصة بعد إدراج شركة أرامكو.

وأضاف: جرى منح أكثر من 15 شركة للتقنية المالية «فنتك» التي تزيد من قوة السوق المالية وتنوعها، إذ أصبحنا -بفضل الله- بعد الإعلان عن رؤية المملكة 2030 دولة لا تكتفي بكونها مصدرًا للأموال، بل دولة تملك سوقًا جاذبة لرؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية.