شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون سعودي فرنسي في الاقتصاد الرقمي والتحول التقني والفضاء والابتكار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اجتمع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات م. عبدالله بن عامر السواحه أمس في باريس بسفير التعاون الرقمي بجمهورية فرنسا هنري فيردي، بحضور عددٍ من مسؤولي الجانبين ضمن زيارته إلى جمهورية فرنسا.

وبحث الطرفان خلال اللقاء الذي حضره الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة السعودية للفضاء د. محمد التميمي والرئيس المكلف لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية د. منير الدسوقي، تعزيز التعاون الثنائي بين المملكة وفرنسا في مجالات التحول التقني والرقمي والفضاء والابتكار.

كما ناقش الطرفان تحفيز نمو الاقتصاد الرقمي ومنظومة الابتكار وتسريع تبنّي التقنيات الحديثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال الاعتماد على المنصة الرقمية واللوجستية التي توفرها المملكة كمحور ربط للقارات، إضافة إلى مركز الثورة الصناعية الرابعة الذي تم تدشينه مؤخرًا في الرياض.