شكرا لقرائتكم خبر عن لا لقاح معتمد للأقل من 12 عاما والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف مصدر من وزارة الصحة لـ (اليوم)، عن عدم وجود لقاح معتمد بالمملكة للفئة العمرية تحت 12 عامًا، مشيرًا إلى أن تطعيم هذه الفئة مرهون بالمستجدات والدراسات العلمية والتجارب.

وأوضح أن اللقاح الذي اعتمدته إحدى الدول الخليجية لتطعيم الأقل من 12 عامًا ليس ضمن اللقاحات التي أجازتها المملكة، وهي «فايزر» و«مودرنا» و«أسترازينيكا»، و«جونسون آند جونسون».

الدراسات السريرية

وقال إن «الصحة» تتابع المستجدات كافة في هذا الأمر، بما في ذلك الدراسات السريرية بإنتاج لقاح خاص لهذه الفئة العمرية، مؤكدًا أن هناك عدة خيارات وترتيبات للعودة الآمنة للدراسة الحضورية لطلبة رياض الأطفال والابتدائي، وفق ما هو معلن بإكمال نسبة التحصين المجتمعية بنسبة 70%، أو تاريخ 30 - 10 - 2021.

وكانت الصحة قد دعت جميع الطلاب والطالبات إلى المسارعة لحجز موعد لأخذ الجرعة الأولى من لقاح كورونا؛ حتى يتسنى لهم أخذ الجرعة الثانية قبل بداية العودة حضوريًا للعام الدراسي القادم، وذلك استمرارًا لجهودها لمنع العدوى وحماية المجتمع من مضاعفات الفيروس، مشيرةً إلى توفر المواعيد في جميع مراكز اللقاحات.

مستجدات الفيروسإلى ذلك، سجلت وزارة الصحة أمس، 1063حالة مؤكدة، وتعافي 1620حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 10624 حالة، منها 1434 «حرجة».

وبينت إحصائية الوزارة أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 527877 حالة، مقابل 508994 حالة تعافٍ، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل 10حالات ترفع الإجمالي في المملكة إلى 8259 حالة.

ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفيروس.