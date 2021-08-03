شكرا لقرائتكم خبر عن 1400 مستفيد من لقاحات جامعة الإمام عبدالرحمن يوميا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضح رئيس مركز اللقاحات بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل د. شاهر الشهري، عن ارتفاع الطاقة الاستيعابية لمركز لقاحات الجامعة إلى 1400 مستفيد يوميًّا، وذلك بعد الاتفاق مع إدارة التعليم لتحصين الطلبة.

وأوضح لـ«اليوم»، أن الأعداد ارتفعت ما بين 200 إلى 400 مستفيد في اليوم، مشيرا إلى أن المركز يعمل طوال أيام الأسبوع على مدار 12 ساعة متواصلة بدءًا من 8 صباحا حتى 8 مساء، وفي يومي الجمعة والسبت، يفتح المركز أبوابه للمستفيدين 6 ساعات من 2 - 8 مساء.

وبين أن حجز موعد اللقاح عبر تطبيق «سكيبلاينو»، يمكِّن المستفيد من حجز موعده وفق التاريخ والوقت المناسب له، مع التأكد من البيانات الصحية للمستفيد لتقديم الخدمة المناسبة.

وأكد مواصلة المركز جهوده لتحصين المعلمين والطلاب، وذلك في إطار التعاون بين الجهات الحكومية، لرفع نسبة المحصنين والوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وكانت إدارة التعليم وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل فعّلت مبادرة بعنوان«نحو بيئة تعليمية آمنة» موجهة منسوبي التعليم العام لرفع مستوى المحصنين، وتأتي المبادرة بتوجيه من وزير التعليم، للتكامل والتعاون فيما يخص الفئة العمرية من 12 – 18 عاما، وتخصيص مسارات خاصة بهم في المستشفى الجامعي لضمان حصول جميع الطلاب على لقاح كورونا قبيل عودتهم للدراسة حضوريا، وإيجاد بيئة تعليمية آمنة لجميع الطلاب والطالبات.