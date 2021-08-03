شكرا لقرائتكم خبر عن تفعيل يوم الصداقة العالمي في «ملاحظة الدمام» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اطلق قسم العلاقات العامة والإعلام بدار الملاحظة الاجتماعية بالدمام مؤخرًا برنامجًا خاصًا للمقيمين في الدار بمناسبة اليوم العالمي للصداقة، بحضور مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل، وشارك فيه الداعية بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ فهيد الخالدي، وإمام وخطيب جامع معاذ بن جبل بعنك الشيخ سعد الخالدي.

وتضمن البرنامج تناول طعام الغداء، وكلمة مدير عام فرع الوزارة عبدالرحمن المقبل، التي رحّب فيها بالحضور، وقدم جزيل الشكر والامتنان للمشايخ، وفريق العمل القائمين على البرنامج، مؤكدًا أهمية تفعيل مثل هذا اليوم لما للصديق من دور فاعل في حياة كل فرد لاسيما في عمر الشباب، وقال إن الصحبة الصالحة تدلك على الخير وتحذرك من أي سلوك يؤذيك، منوهًا بوجود المثير من القصص والعبر التي تؤكد ضرورة الحرص في اختيار الصديق الصدوق الدال على الخير.

وتوجه الداعية الشيخ فهيد الخالدي بالشكر لله تعالى على تيسير مثل هذه اللقاءات الطيبة، والجلسات الحوارية مع الشباب والتي فيها النفع الكثير للنشء، موجهًا شكره وتقديره إلى مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية على حضوره ومتابعته الشخصية، وللقائمين على البرنامج.

وتحدث الخالدي عن تأثير الصاحب بحسب ما يحمله من خير أو شر، مشيرًا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المَرْءُ مع مَن أحَبَّ».

وأكد أهمية التواصي بين الأحبة بالحق والصبر، والاهتمام بصحبة كتب سير الأنبياء عليهم السلام، والصحابة الكرام رضوان الله عليهم، والسلف الصالح، لما فيها من تأثر بأوصاف الأعلام ممن يسهل الاقتداء والتأسي بهم.

وحذر الخالدي من مجالسة أهل السوء والانحراف، مختتمًا حديثه بالدعاء بحفظ الدين والعقيدة، والدعاء لولاة الأمر وعلماء الإسلام ورجال الأمن في كافة أنحاء البلاد.

وعقب الشيخ سعد الخالدي بالحديث عن الرفقة الصالحة، وضرورة اختيار القرين لأن كل قرين بالمقارن يقتدي، ولما له من تأثير بالغ على حياة الشاب ومستقبله.

وأكد مساعد مدير دار الملاحظة الاجتماعية بالدمام لشؤون الأحداث ياسر آل تريك، حرص إدارة الدار على تفعيل المناسبات العالمية التي تعود بالنفع على الشباب المقيمين في الدار، وتوجههم التوجيه الصحيح من خلال برامج ثقافية منوعة وجلسات حوارية فاعلة، متوجهًا بالشكر والتقدير لمدير عام الفرع على حضوره ومشاركته وللمشايخ الكرام على حوارهم الهادف ولجميع الحضور.