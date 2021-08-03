شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد حماية البيئة بجامعة الملك فيصل «بيت خبرة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصلت وحدة حماية البيئة التابعة لوكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة الملك فيصل، على الترخيص البيئي كبيت خبرة معتمد من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، وأوضح رئيس الجامعة د. محمد العوهلي أن هذا الاعتماد يأتي تحقيقًا لأهداف هوية جامعة الملك فيصل الساعية للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية، إيمانًا بدورها ومسؤوليتها المجتمعية في رفع مستوى الوعي البيئي لدى المجتمع، والحد من الأضرار المتوقع حدوثها على البيئة من النشاطات الصناعية والمجتمعية المختلفة، وما يترتب عليها من انعكاسات خطيرة على صحة الإنسان وعناصر البيئة الأخرى، وأوضح أن الجامعة تمتلك تاريخًا عريقًا من المنجزات في مجال العلوم والأبحاث والإسهامات المجتمعية البيئية، كونها تزخر بطاقات علمية عالية التخصص، وذات خبرة واسعة في مجال الاستدامة البيئية، والمحافظة على التنوع الحيوي والحد من تداعيات الأخطار البيئية.

وأكد وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي د. ماجد الشمري أن هذا الاعتماد جاء نتيجة ما يحظى به هذا التوجه الإستراتيجي من دعم رئيس الجامعة، لتحقيق دورها الريادي في تعزيز مفهوم الاستدامة البيئية، وتفعيل مكتسباتها العلمية، وأداء أدوارها البحثية التطبيقية في سبيل حماية البيئة واستدامة عناصرها، ورفع مستوى التفاعل العملي البيئي مع شرائح واسعة من قطاعات المجتمع بما فيها المدن الصناعية، للحفاظ على موارد الطبيعة والتنمية المستدامة.