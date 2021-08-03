محمد بن مسعود - الدمام - اتخذت بحقه الإجراءات النظامية وتمت إحالته إلى النيابة العامة صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأنه إشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يتباهى بعرض مواد مخدرة، فقد أسفرت المتابعة الأمنية لمروجي المخدرات بمنطقة الرياض عن تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة. "مكافحة المخدرات": القبض على مواطن لعرضه مواد مخدرة بمواقع التواصل وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-08-03 صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأنه إشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يتباهى بعرض مواد مخدرة، فقد أسفرت المتابعة الأمنية لمروجي المخدرات بمنطقة الرياض عن تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة. 03 أغسطس 2021 - 24 ذو الحجة 1442 01:26 AM اخر تعديل 03 أغسطس 2021 - 24 ذو الحجة 1442 01:56 AM اتخذت بحقه الإجراءات النظامية وتمت إحالته إلى النيابة العامة اتخذت بحقه الإجراءات النظامية وتمت إحالته إلى النيابة العامة صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأنه إشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يتباهى بعرض مواد مخدرة، فقد أسفرت المتابعة الأمنية لمروجي المخدرات بمنطقة الرياض عن تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة. ، "مكافحة المخدرات": القبض على مواطن لعرضه مواد مخدرة بمواقع التواصل ،

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