، "الأرصاد" ينبه جازان ونجران وعسير: أمطار غزيرة وأتربة مثارة وتدن للرؤية ،

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أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في جازان
وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه متقدم لجازان أن المنطقة تشهد استمرار أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية وتساقط للبرد وسيول، وتشمل الحالة الدائر والعيدابي وضمد وفيفا وهروب، وتشهد المنطقة أمطاراً رعدية على أبو عريش وأحد المسارحة والحرث والدرب والريث والطوال والعارضة وبيش وجازان وصامطة وصبيا وفرسان، وتستمر حتى الساعة الـ 03.00 فجر الثلاثاء.
وتشهد منطقة نجران رياحاً نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة شرورة، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الثلاثاء.
ونبه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أمطاراً رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أبها وخميس مشيط وسراة عبيده، وتستمر حتى الساعة الـ 03.00 فجر الثلاثاء.
"الأرصاد" ينبه جازان ونجران وعسير: أمطار غزيرة وأتربة مثارة وتدن للرؤيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-03
أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في جازان
وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه متقدم لجازان أن المنطقة تشهد استمرار أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية وتساقط للبرد وسيول، وتشمل الحالة الدائر والعيدابي وضمد وفيفا وهروب، وتشهد المنطقة أمطاراً رعدية على أبو عريش وأحد المسارحة والحرث والدرب والريث والطوال والعارضة وبيش وجازان وصامطة وصبيا وفرسان، وتستمر حتى الساعة الـ 03.00 فجر الثلاثاء.
وتشهد منطقة نجران رياحاً نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة شرورة، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الثلاثاء.
ونبه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أمطاراً رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أبها وخميس مشيط وسراة عبيده، وتستمر حتى الساعة الـ 03.00 فجر الثلاثاء.
03 أغسطس 2021 - 24 ذو الحجة 1442
12:59 AM
تشمل عدداً كبيراً من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الثلاثاء
أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في جازان
وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه متقدم لجازان أن المنطقة تشهد استمرار أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية وتساقط للبرد وسيول، وتشمل الحالة الدائر والعيدابي وضمد وفيفا وهروب، وتشهد المنطقة أمطاراً رعدية على أبو عريش وأحد المسارحة والحرث والدرب والريث والطوال والعارضة وبيش وجازان وصامطة وصبيا وفرسان، وتستمر حتى الساعة الـ 03.00 فجر الثلاثاء.
وتشهد منطقة نجران رياحاً نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة شرورة، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الثلاثاء.
ونبه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أمطاراً رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أبها وخميس مشيط وسراة عبيده، وتستمر حتى الساعة الـ 03.00 فجر الثلاثاء.
، "الأرصاد" ينبه جازان ونجران وعسير: أمطار غزيرة وأتربة مثارة وتدن للرؤية ،
المصدر : الخليج 365
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