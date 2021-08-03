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الولايات المتحدة.. ضحايا جرائم القتل في واشنطن 3 أضعاف ضحايا كورونا

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محمد بن مسعود - الدمام - سجلت في يوليو21 ضحية جريمة قتل مقارنة بـ8 وفيات بسبب الفيروس

تجاوز متوسط ضحايا جرائم القتل في العاصمة الأمريكية واشنطن الوفيات الناجمة عن فيروس بثلاثة أضعاف تقريبًا حتى الأول من يوليو الماضي، حسب قناة "فوكس نيوز".

وتفصيلاً، قالت القناة الأمريكية إن شهر يوليو الماضي سجل 21 ضحية جريمة قتل مقارنة بثماني وفيات بفيروس كورونا.

وسجلت العاصمة الأمريكية 100 جريمة قتل بحلول 10 يوليو ووصل عدد الجرائم إلى 113 بحلول 30 يوليو مقارنة بـ108 جرائم في الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك حسب بيانات من إدارة شرطة العاصمة.

03 أغسطس 2021 - 24 ذو الحجة 1442 01:52 AM

سجلت في يوليو21 ضحية جريمة قتل مقارنة بـ8 وفيات بسبب الفيروس

الولايات المتحدة.. ضحايا جرائم القتل في واشنطن 3 أضعاف ضحايا كورونا
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

تجاوز متوسط ضحايا جرائم القتل في العاصمة الأمريكية واشنطن الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا بثلاثة أضعاف تقريبًا حتى الأول من يوليو الماضي، حسب قناة "فوكس نيوز".

وتفصيلاً، قالت القناة الأمريكية إن شهر يوليو الماضي سجل 21 ضحية جريمة قتل مقارنة بثماني وفيات بفيروس كورونا.

وسجلت العاصمة الأمريكية 100 جريمة قتل بحلول 10 يوليو ووصل عدد الجرائم إلى 113 بحلول 30 يوليو مقارنة بـ108 جرائم في الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك حسب بيانات من إدارة شرطة العاصمة.

الكلمات المفتاحية

، الولايات المتحدة.. ضحايا جرائم القتل في واشنطن 3 أضعاف ضحايا كورونا ،
المصدر : الخليج 365

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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