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أكدت وزارة الحج والعمرة ممثلة في مركز التواصل وخدمات المستفيدين أنه لا بد من الوجود داخل المملكة للتسجيل بتطبيق "اعتمرنا".
جاء ذلك في رد على سؤال عن إمكانية أداء العمرة بالتأشيرة السياحية؟ وهل يمكن التقدم بطلب للحصول على تصريح العمرة قبل دخول المملكة؟ ليجيب مركز التواصل وخدمات المستفيدين بقوله: "يمكنكم التسجيل بتطبيق اعتمرنا كمعتمر خارجي، والحجز للصلوات والعمرة، بعد تحديث الحالة في حساب توكلنا إلى (محصن بالجرعتين، محصن متعافٍ، محصن بالجرعة الأولى وأكمل 14 يومًا)، ولا بد من الوجود داخل المملكة للتسجيل بتطبيق اعتمرنا".
03 أغسطس 2021 - 24 ذو الحجة 1442 01:39 AM
"الحج": الوجود داخل السعودية شرطٌ للتسجيل في "اعتمرنا"هل يمكن أداء العمرة بالتأشيرة السياحية؟.. هنا الإجابة
أكدت وزارة الحج والعمرة ممثلة في مركز التواصل وخدمات المستفيدين أنه لا بد من الوجود داخل المملكة للتسجيل بتطبيق "اعتمرنا".
جاء ذلك في رد على سؤال عن إمكانية أداء العمرة بالتأشيرة السياحية؟ وهل يمكن التقدم بطلب للحصول على تصريح العمرة قبل دخول المملكة؟ ليجيب مركز التواصل وخدمات المستفيدين بقوله: "يمكنكم التسجيل بتطبيق اعتمرنا كمعتمر خارجي، والحجز للصلوات والعمرة، بعد تحديث الحالة في حساب توكلنا إلى (محصن بالجرعتين، محصن متعافٍ، محصن بالجرعة الأولى وأكمل 14 يومًا)، ولا بد من الوجود داخل المملكة للتسجيل بتطبيق اعتمرنا".
، هل يمكن أداء العمرة بالتأشيرة السياحية؟.. هنا الإجابة ،
المصدر : الخليج 365
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