خبير موارد بشرية: الإجراءات المستقبلية ضد الموظفين «نادرة جدًّا»

الرياض - محمد عبدالله - قال عبدالمحسن الهويدي، المختص في الموارد البشرية، إن التحصين (ضد فيروس كورونا) يصل إلى 100% في كثير من المنشآت ما يدل على جودة العمل ثقافة المجتمع، لذلك لن يكون هناك أي إجراءات مستقبلية حيال أي موظف إلا في حالات نادرة والأمور الطبية والصحية .

جاء ذلك ردًّا على تساؤل لقناة الإخبارية بشأن «التعامل مع الموظف غير المحصن»، وقال «الهويدي»، إنَّ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أوجدت آليات كثيرة من تنظيم العمل عن بعد، كأحد توجهات بعض الوظائف، لافتا إلى أنه المجتمع سيكون محصنًا 100%، سواء للمقيم أو المواطن.

كانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، أكدت أنه اعتبارًا من 1 أغسطس يكون التحصين المعتمد شرطًا أساسيًّا لدخول مقرات العمل في المنشآت الحكومية أو الخاصة أو غير الربحية.

وأضافت الوزارة أن «على كل الجهات الحكومية اشتراط التحصين المعتمد من وزارة الصحة لدخول الموظفين والعاملين لديها أو المتعاملين معها لمقر الجهة، وفق ما يَظهر في تطبيق (توكلنا) من تأكيدٍ لحالة التحصين».

وتابعت: «للجهة الحكومية التدرج في التعامل مع الموظف أو العامل غير المحصن عن طريق توجيهه للعمل عن بعد، وفقًا لحاجة العمل مع مراعاة النسبة المحددة لمن يعملون عن بعد في الجهة، والتي سبق تحديدها في تعاميم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية».