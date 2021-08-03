اخبار السعوديه

استشاري يحذر من 3 أسباب ترفع أعداد وفيات فيروس كورونا

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - قال استشاري مكافحة الأوبئة الدكتور محمد حلواني، إن معظم حالات الوفاة (من مصابي ) من غير المطعمين بلقاح كورونا أو ممن لم يتلقوا جرعتي التطعيم، فضلًا عن وجود الأمراض المزمنة.

وتابع «حلواني» لـ «الإخبارية»، أن مشكلة فيروس كورونا في المضاعفات التي تحدث بما فيها الجلطات  في الرئتين أو أماكن مختلفة، والتي تؤثر حتى بعد الشفاء.

واستكمل، تحدث مضاعفات بعد الشفاء –أثبتتها دراسات كثيرة– حتى بعد الشفاء مثل عدم كفاءة الرئتين في التنفس ومشكلات في الكلى، وكلها لا تظهر إلا بعد الشفاء، مشددًا على أهمية التطعيم والإرشادات الوقائية حتى بعد التطعيم.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا