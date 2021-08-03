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شركات العمرة تتحرك لإسقاط غرامات بملياري ريال

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تتجه نحو 540 شركة عمرة للجوء إلى القضاء لإلغاء غرامات كسر تأشيرة العمرة المفروضة عليها، والمقدرة بنحو ملياري ريال، أسوة بإحدى الشركات التي تسلمت أمس، حكما ابتدائيا بإلغاء الغرامات من الدائرة المعنية بالمحكمة الإدارية بمكة المكرمة ضد إدارة الوافدين بمديرية الجوازات بمنطقة مكة المكرمة، في قضية ما يسمى بكسر التأشيرة، والتي تسببت في إيقاف عدد من الشركات والمؤسسات المرخصة رسميًا عن العمل منذ عام ونصف.

دعاوى مماثلة

وأوضحت مصادر «دوت الخليج» أن إجمالي مبالغ مخالفات الشركات التي تم تغريمها بكسر التاشيرة تصل بعضها في إحدى الشركات إلى 200 مليون، وأخرى 150 مليون ريال، ويصل إجماليها على الشركات المتضررة نحو ملياري ريال، وتسعى جميع الشركات التي عليها غرامات لرفع دعاوى مماثلة للشركة التي كسبت القضية الخاصة بكسر التأشيرة.

جوازات مكة

واطلعت «دوت الخليج» على نسخة من قرار الحكم الابتدائي للدائرة بإلغاء قرار اللجنة الإدارية بمركز الشميسي بجوازات منطقة مكة المكرمة والمتعلق بإلغاء قرار الغرامات على الشركة التي ربحت القضية.

يأتي ذلك تأكيدا لانفراد الصحيفة، الأحد الماضي، بصدور حكم ابتدائي بإلغاء غرامات كسر تأشيرة العمرة لإحدى الشركات.


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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