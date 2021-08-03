شركات العمرة تتحرك لإسقاط غرامات بملياري ريال

دعاوى مماثلة
وأوضحت مصادر «دوت الخليج» أن إجمالي مبالغ مخالفات الشركات التي تم تغريمها بكسر التاشيرة تصل بعضها في إحدى الشركات إلى 200 مليون، وأخرى 150 مليون ريال، ويصل إجماليها على الشركات المتضررة نحو ملياري ريال، وتسعى جميع الشركات التي عليها غرامات لرفع دعاوى مماثلة للشركة التي كسبت القضية الخاصة بكسر التأشيرة.
جوازات مكة
واطلعت «دوت الخليج» على نسخة من قرار الحكم الابتدائي للدائرة بإلغاء قرار اللجنة الإدارية بمركز الشميسي بجوازات منطقة مكة المكرمة والمتعلق بإلغاء قرار الغرامات على الشركة التي ربحت القضية.
يأتي ذلك تأكيدا لانفراد الصحيفة، الأحد الماضي، بصدور حكم ابتدائي بإلغاء غرامات كسر تأشيرة العمرة لإحدى الشركات.
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