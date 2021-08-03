المسعف النفسي بجدة

شهد الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي بمقر محافظة جدة، توقيع مذكرة تعاون بين اللجنة الفرعية لشؤون الأسرة بالمحافظة، ومجموعة من الجمعيات الأهلية لتنفيذ مشروع المسعف النفسي.

ووقع المذكرة فهد بن رقوش رئيس اللجنة الفرعية لشؤون الأسرة بمحافظة جدة مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، مع كلٍ من جزاء بن مرزوق المطيري رئيس مجلس إدارة جمعية الإرشاد الأسري و النفسي، ومحمد آل رضي المدير العام لجمعية المودة للتنمية الأسرية وضيف الله الحقوي المدير العام لجمعية رعاية الأيتام، وعبدالله السيود المدير التنفيذي لجمعية مراكز الأحياء بجدة، ونجلاء الثقفي المدير العام لمركز إتزان.

وأشار الأمير سعود بن جلوي إلى أن مذكرة التعاون سيكون لها أثر إيجابي في تقديم الدعم والرعاية النفسية اللازمة للأسرة، ودور في نشر ثقافة المساعدة النفسية في المجتمع، مؤكدًا سموه على أهمية التعاون والشراكة بين القطاع الصحي والأهلي.

وتهدف المذكرة إلى تفعيل مشروع المسعف النفسي والعمل المشترك لتحقيق أهداف المشروع، والتي تتمثل في تحسين جودة الحياة الأسرية بما يتوافق مع رؤية 2030، وذلك من خلال المساهمة في استقرار وتوازن الأسرة، وتقديم الدعم والعلاج النفسي للأشخاص المصابين باضطرابات نفسية ولديهم مشاكل أسرية، وتنفيذ البرامج والمبادرات التي تخدم الأسرة التنموية في المحافظة، ورصد أهم القضايا والتحديات التي تواجه الأسرة.