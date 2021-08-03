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المنتخب الأمريكي يتوج باللقب السابع لبطولة الكأس الذهبية (الكونكاكاف)

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محمد بن مسعود - الدمام - توج المنتخب الأمريكي الأول لكرة القدم، باللقب السابع لبطولة الكأس الذهبية لمنتخبات الكونكاكاف، وتغلب على نظيره المكسيكي بهدف دون مقابل في المباراة النهائية للبطولة أمس.

سجّل مايلز روبنسون رأسية متأخرة في الوقت الإضافي في الدقيقة 117، منحت أمريكا لقب الكأس الذهبية.

المنتخب الأمريكي يتوج باللقب السابع لبطولة الكأس الذهبية (الكونكاكاف)

03 أغسطس 2021 - 24 ذو الحجة 1442 12:56 AM

المنتخب الأمريكي يتوج باللقب السابع لبطولة الكأس الذهبية (الكونكاكاف)
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

توج المنتخب الأمريكي الأول لكرة القدم، باللقب السابع لبطولة الكأس الذهبية لمنتخبات الكونكاكاف، وتغلب على نظيره المكسيكي بهدف دون مقابل في المباراة النهائية للبطولة أمس.

سجّل مايلز روبنسون رأسية متأخرة في الوقت الإضافي في الدقيقة 117، منحت أمريكا لقب الكأس الذهبية.

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المصدر : الخليج 365

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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