- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
محمد بن مسعود - الدمام - توج المنتخب الأمريكي الأول لكرة القدم، باللقب السابع لبطولة الكأس الذهبية لمنتخبات الكونكاكاف، وتغلب على نظيره المكسيكي بهدف دون مقابل في المباراة النهائية للبطولة أمس.
سجّل مايلز روبنسون رأسية متأخرة في الوقت الإضافي في الدقيقة 117، منحت أمريكا لقب الكأس الذهبية.
03 أغسطس 2021 - 24 ذو الحجة 1442 12:56 AMالمنتخب الأمريكي يتوج باللقب السابع لبطولة الكأس الذهبية (الكونكاكاف)
توج المنتخب الأمريكي الأول لكرة القدم، باللقب السابع لبطولة الكأس الذهبية لمنتخبات الكونكاكاف، وتغلب على نظيره المكسيكي بهدف دون مقابل في المباراة النهائية للبطولة أمس.
سجّل مايلز روبنسون رأسية متأخرة في الوقت الإضافي في الدقيقة 117، منحت أمريكا لقب الكأس الذهبية.
، المنتخب الأمريكي يتوج باللقب السابع لبطولة الكأس الذهبية (الكونكاكاف) ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر المنتخب الأمريكي يتوج باللقب السابع لبطولة الكأس الذهبية (الكونكاكاف) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.