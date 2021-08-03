، تحضيرًا لمنافسات الموسم الجديد .. الفيحاء يبدأ المرحلة الأخيرة ،

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محمد بن مسعود - الدمام - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء تمارينه مساء أمس الاثنين بمقر النادي، بقيادة المدير الفني فوك رازوفيتش، وذلك في مستهل المرحلة الأخيرة من البرنامج التحضيري لبدء منافسات الموسم الرياضي المقبل 2021-2022م.
وفي مستهل الحصة أقام اللاعبون ممرًا ترحيبيًا لحارس المرمى الصربي فلاديمير ستويكوفيتش والمهاجم البرازيلي رامون لوبيز، اللذين وصلا في وقت مبكر أمس الاثنين إلى السعودية مع بقية اللاعبين الأجانب، وشاركا في الحصة التدريبية.
تضمنت حصة التمارين استرجاعية وإطالة العضلات إلى جانب محطات لياقية وتكنيكية تحت إشراف مدرب اللياقة فلادان بوبوفيتش، تلا ذلك تمارين فنية اشتملت على تمارين المربعات وتغيير اتجاه اللعب، بعد ذلك قسم السيد رازوفيتش اللاعبين إلى ثلاث مجموعات وفرض مناورة على منتصف الملعب، اختتم فيها حصة اليوم.
من جهة أخرى بدأ إبراهيم الحربي برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي، إلى جانب تمارين التقوية برفقة مدرب اللياقة.
من جانب آخر أقامت إدارة العلاقات العامة بالنادي احتفالية بمناسبة عودة الفريق من المعسكر الإعدادي في صربيا وذلك قبل بداية المران بحضور الجهازين الفني والإداري ولاعبي الفريق.
03 أغسطس 2021 - 24 ذو الحجة 1442 12:35 AMتحضيرًا لمنافسات الموسم الجديد .. الفيحاء يبدأ المرحلة الأخيرة
استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء تمارينه مساء أمس الاثنين بمقر النادي، بقيادة المدير الفني فوك رازوفيتش، وذلك في مستهل المرحلة الأخيرة من البرنامج التحضيري لبدء منافسات الموسم الرياضي المقبل 2021-2022م.
وفي مستهل الحصة أقام اللاعبون ممرًا ترحيبيًا لحارس المرمى الصربي فلاديمير ستويكوفيتش والمهاجم البرازيلي رامون لوبيز، اللذين وصلا في وقت مبكر أمس الاثنين إلى السعودية مع بقية اللاعبين الأجانب، وشاركا في الحصة التدريبية.
تضمنت حصة التمارين استرجاعية وإطالة العضلات إلى جانب محطات لياقية وتكنيكية تحت إشراف مدرب اللياقة فلادان بوبوفيتش، تلا ذلك تمارين فنية اشتملت على تمارين المربعات وتغيير اتجاه اللعب، بعد ذلك قسم السيد رازوفيتش اللاعبين إلى ثلاث مجموعات وفرض مناورة على منتصف الملعب، اختتم فيها حصة اليوم.
من جهة أخرى بدأ إبراهيم الحربي برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي، إلى جانب تمارين التقوية برفقة مدرب اللياقة.
من جانب آخر أقامت إدارة العلاقات العامة بالنادي احتفالية بمناسبة عودة الفريق من المعسكر الإعدادي في صربيا وذلك قبل بداية المران بحضور الجهازين الفني والإداري ولاعبي الفريق.
، تحضيرًا لمنافسات الموسم الجديد .. الفيحاء يبدأ المرحلة الأخيرة ،
المصدر : الخليج 365
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