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تصدرت سلسلة شركة "وول مارت" الأمريكية المرتبة الأولى من حيث الإيرادات للسنة الثامة على التوالي في تصنيف "Fortune Global 500" لأقوى 500 شركة في العالم لعام 2021؛ إذ بلغت إيراداتها 559 مليار دولار، في حين قفزت شركة "أبل" إلى المركز السادس في القائمة من حيث الإيرادات، التي بلغت 275 مليار دولار، بعد أن كانت في المرتبة الـ12 العام الماضي، إلا أنها جاءت في المرتبة الأولى من حيث الأرباح الصافية التي حققتها الشركة، التي بلغت 57 مليار دولار. أما شركة "أمازون" فجاءت في المركز الثالث بإيرادات بلغت 386 مليار دولار.
ووفقًا للتصنيف، حققت جميع الشركات في القائمة إيرادات بلغ مجموعها أكثر 31.7 تريليون دولار بانخفاض 5 % عن العام الماضي، وحققوا أرباحًا تصل إلى 1.6 تريليون دولار بانخفاض 20 % عن العام الماضي، وتمكنوا من توظيف 69.7 مليون شخص حول العالم.
وتسبب وباء كورونا "كوفيد - 19" في تأثير كبير على إيرادات وأرباح الشركات في جميع أنحاء العالم، وخلق العديد من التحديات والمصاعب.
وفيما يأتي أقوى 20 شركة في العالم من حيث الإيرادات:
1- وول مارت.
2- ستيت قريد.
3- أمازون.
4- شركة البترول الوطنية الصينية.
5- مجموعة سينوبك.
6- أبل.
7 - مجموعة الصحة (CVS).
8- مجموعة الصحة المتحدة.
9- تويوتا موترز.
10- فولكس فاجن.
11- بيركشاير هاثاواي.
12- مكسيون.
13- هندسة البناء الصينية.
14- أرامكو السعودية.
15 – سامسونج.
16- بينغ إن للتأمين.
17- أميريسورس بيرغن.
18 - بي بي.
19- رويال داتش شل.
20- البنك الصناعي والتجاري الصيني.
03 أغسطس 2021 - 24 ذو الحجة 1442 12:30 AM
خلقت أكثر من 69 مليون وظيفة.. و"كورونا" تتسبب بخسائر ضخمة"أرامكو" في المرتبة الـ14.. "وول مارت" تتصدر أقوى 500 شركة من حيث الإيرادات
تصدرت سلسلة شركة "وول مارت" الأمريكية المرتبة الأولى من حيث الإيرادات للسنة الثامة على التوالي في تصنيف "Fortune Global 500" لأقوى 500 شركة في العالم لعام 2021؛ إذ بلغت إيراداتها 559 مليار دولار، في حين قفزت شركة "أبل" إلى المركز السادس في القائمة من حيث الإيرادات، التي بلغت 275 مليار دولار، بعد أن كانت في المرتبة الـ12 العام الماضي، إلا أنها جاءت في المرتبة الأولى من حيث الأرباح الصافية التي حققتها الشركة، التي بلغت 57 مليار دولار. أما شركة "أمازون" فجاءت في المركز الثالث بإيرادات بلغت 386 مليار دولار.
ووفقًا للتصنيف، حققت جميع الشركات في القائمة إيرادات بلغ مجموعها أكثر 31.7 تريليون دولار بانخفاض 5 % عن العام الماضي، وحققوا أرباحًا تصل إلى 1.6 تريليون دولار بانخفاض 20 % عن العام الماضي، وتمكنوا من توظيف 69.7 مليون شخص حول العالم.
وتسبب وباء كورونا "كوفيد - 19" في تأثير كبير على إيرادات وأرباح الشركات في جميع أنحاء العالم، وخلق العديد من التحديات والمصاعب.
وفيما يأتي أقوى 20 شركة في العالم من حيث الإيرادات:
1- وول مارت.
2- ستيت قريد.
3- أمازون.
4- شركة البترول الوطنية الصينية.
5- مجموعة سينوبك.
6- أبل.
7 - مجموعة الصحة (CVS).
8- مجموعة الصحة المتحدة.
9- تويوتا موترز.
10- فولكس فاجن.
11- بيركشاير هاثاواي.
12- مكسيون.
13- هندسة البناء الصينية.
14- أرامكو السعودية.
15 – سامسونج.
16- بينغ إن للتأمين.
17- أميريسورس بيرغن.
18 - بي بي.
19- رويال داتش شل.
20- البنك الصناعي والتجاري الصيني.
، "أرامكو" في المرتبة الـ14.. "وول مارت" تتصدر أقوى 500 شركة من حيث الإيرادات ،
المصدر : الخليج 365
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