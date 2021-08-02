شكرا لقرائتكم خبر عن عودة المدارس.. منع الطابور وحصة التربية البدنية والمقاصف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف مصدر لـ (اليوم) ملامح خطة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمدارس، مع قرب انطلاق عودة الطلبة لمقاعد الدراسة، المقررة بعد 25 يوما، مشيرًا إلى إلغاء بعض الأنشطة والفعاليات لمواجهة التقارب الجسدي، كالطابور الصباحي والفعاليات الرياضية والشراء من المقاصف المدرسية.

وأشار المصدر إلى توفير وجبات آمنة ومغلفة بطريقة صحية للطلبة، إضافة إلى التعقيم الدائم لمرافق المدرسة كافة، وإلغاء حصة التربية البدنية.

تعليق الدراسةوأوضح أنه في حال التأكد من وجود حالة مصابة، فسيتم تعليق الدراسة من 2- 5 أيام، وقد تمتد إلى أسبوعين بحسب مرئيات الجهات الصحية.

وبيَّن أنه يحظر على الطلبة إعارة الأدوات المدرسية كالمسطرة والقلم وغيرهما، مع منع زيارة أولياء الأمور للمدرسة، وتخصيص مكان مناسب لاستقبالهم حال زيارتهم المدرسة للضرورة القصوى.

تناول الإفطاروأضاف إنه يُسمح للطلبة بتناول الإفطار داخل الفصل، مع إلغاء برادات المياه وإلزام الطلبة بإحضار قوارير شرب ماء خاصة بهم، وإعادة ترتيب الفصول للتباعد «1.5 متر»، وحظر دخول الطلبة دون كمامة، مع التشديد على أولياء الأمور بتزويد أبنائهم بمستلزمات الوقاية الشخصية كالكمامة والمعقم وغيرهما.

يأتي ذلك فيما بدأ الكثير من إدارات التعليم في مختلف مدن المملكة ومحافظاتها بوضع الخطط الآمنة للعودة إلى مقاعد الدراسة، والخطط البديلة التي تتضمن كل الاحتمالات والأعداد المتوقعة للطلاب، ونسبة وجودهم في الفصول الدراسية، وآلية استيعاب الطلاب الراغبين بالدراسة في المدارس الحكومية والعائدين من المدارس الأهلية.

صلاحيات تقنيةوكشف مصدر لـ(اليوم) أن الجهات المختصة تعمل على منح الصلاحيات التقنية لمديري ومديرات المدارس؛ لمعرفة حالة التحصين لجميع المعلمين والمعلمات والطلبة الذين تلقوا اللقاح، سواء بالجرعة أو الجرعتين والمتعافين، وذلك من خلال أيقونة خاصة في حساب مدير المدرسة في تطبيق «توكلنا».

جوالات الطلبةوأوضح المصدر أنه جرى تطبيق التقنية مؤخرًا على المعلمين، وجارٍ العمل على ربط جميع الطلبة بالأيقونة للتأكد من تلقي اللقاحات وفق الضوابط المنظمة لذلك، مشيرًا إلى أنها تحدث بشكل فوري، ولن يكون هناك دخول لجوالات الطلبة في المدارس، وسيتم التعامل معها وفق الضوابط المنظمة لذلك في اللوائح الخاصة بالسلوك.

حملات توعية

وتنفذ إدارات التعليم في مناطق المملكة حملات توعية مكثفة؛ لحث الطلاب على تلقي اللقاحات للفئة العمرية من 12 إلى 18 عامًا. إلى ذلك، دعت وزارة الصحة جميع الطلاب والطالبات إلى تلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا قبل تاريخ 8 أغسطس؛ للتمكن من أخذ الجرعة الثانية قبل بداية الفصل الدراسي الأول، إذ إن المدة بين الجرعتين هي ٣ أسابيع، وذلك حرصًا على صحتهم وسلامة الجميع، والمساهمة في العودة الطبيعية للمجتمع، وكذلك ضمان انتظام العملية التعليمية للعام الدراسي المقبل.

الصحة تدعو لتلقي الجرعة الأولى قبل 8 أغسطس