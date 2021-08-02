توقعات بأمطار رعدية وغبار اليوم على 5 مناطق

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس اليوم الثلاثاء.

أمطار رعدية:

وتوقع مركز الأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تشمل أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، تمتد حتى أجزاء من منطقة مكة المكرمة خاصةً المرتفعات منها.

رياح وغبار:

كما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، تمتد حتى منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وكذلك على طريق الساحل الجنوبي للبحر الأحمر.

شارك الخبر