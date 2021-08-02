الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-02

ضبط مستودع مخالف في الرياض به منظفات وكمامات مغشوشة

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة التجارة أن فرقها الرقابية في الرياض، ضبطت مستودعًا مخالفًا يديره وافد عربي للغش في المنظفات وتصنيع الكمامات من مواد مخالفة.

منظفات مغشوشة:

كما ضبطت التجارة، بحسب ما ذكرت عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، منظفات بأسماء تجارية معروفة، وصادرت كميات كبيرة من المواد المغشوشة الجاهزة للبيع.

وتم ضبط الموقع في الرياض والقائم عليه وإحالته للجهات المختصة.

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