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شكرا لقرائتكم ضبط مستودع مخالف في الرياض به منظفات وكمامات مغشوشة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-02
وتم ضبط الموقع في الرياض والقائم عليه وإحالته للجهات المختصة.
ضبط مستودع مخالف في الرياض به منظفات وكمامات مغشوشة
تم مصادرة كميات كبيرة من المواد الجاهزة للبيع
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت وزارة التجارة أن فرقها الرقابية في الرياض، ضبطت مستودعًا مخالفًا يديره وافد عربي للغش في المنظفات وتصنيع الكمامات من مواد مخالفة.
منظفات مغشوشة:
كما ضبطت التجارة، بحسب ما ذكرت عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، منظفات بأسماء تجارية معروفة، وصادرت كميات كبيرة من المواد المغشوشة الجاهزة للبيع.
وتم ضبط الموقع في الرياض والقائم عليه وإحالته للجهات المختصة.
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