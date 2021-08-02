الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-02

إزالة تعدٍّ جزئي على موقع حديقة عامة في زهرة العمرة

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة أن أمانة العاصمة المقدسة أزالت تعديًا جزئيًّا غير نظامي على موقع حديقة عامة في زهرة العمرة.

جاء ذلك بحسب ما ذكر حساب إمارة مكة المكرمة على موقع تويتر، اليوم الاثنين.

منشآت مخالفة:

في سياق متصل، أغلقت أمانة جدة 6 منشآت تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.



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