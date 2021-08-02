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أعلنت الحكومة المغربية، يوم (الاثنين) مجموعة من الإجراءات الجديدة، للحد من انتشار كورونا، على رأسها حظر التنقل الليلي ابتداءً من الساعة التاسعة مساءً إلى الساعة الخامسة صباحًا.
ومنعت الحكومة التنقل من وإلى مدن الدار البيضاء ومراكش وأغادير، على اعتبار أنها تسجل أعلى الإصابات، وفقًا لـ"رويترز".
وأغلقت الحكومة المطاعم والمقاهي في الساعة التاسعة مساءً وإغلاق الحمامات وقاعات الرياضة والمسابح المغلقة وعدم تجاوز التجمعات والأنشطة في الأماكن المغلقة والمفتوحة أكثر من 25 شخصًا.
المغرب يشدد الإجراءات للسيطرة على تفشي "كورونا"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-02
أعلنت الحكومة المغربية، يوم (الاثنين) مجموعة من الإجراءات الجديدة، للحد من انتشار كورونا، على رأسها حظر التنقل الليلي ابتداءً من الساعة التاسعة مساءً إلى الساعة الخامسة صباحًا.
ومنعت الحكومة التنقل من وإلى مدن الدار البيضاء ومراكش وأغادير، على اعتبار أنها تسجل أعلى الإصابات، وفقًا لـ"رويترز".
وأغلقت الحكومة المطاعم والمقاهي في الساعة التاسعة مساءً وإغلاق الحمامات وقاعات الرياضة والمسابح المغلقة وعدم تجاوز التجمعات والأنشطة في الأماكن المغلقة والمفتوحة أكثر من 25 شخصًا.
02 أغسطس 2021 - 23 ذو الحجة 1442
09:50 PM
بينها حظر التنقل الليلي وإغلاق المطاعم والمقاهي
أعلنت الحكومة المغربية، يوم (الاثنين) مجموعة من الإجراءات الجديدة، للحد من انتشار كورونا، على رأسها حظر التنقل الليلي ابتداءً من الساعة التاسعة مساءً إلى الساعة الخامسة صباحًا.
ومنعت الحكومة التنقل من وإلى مدن الدار البيضاء ومراكش وأغادير، على اعتبار أنها تسجل أعلى الإصابات، وفقًا لـ"رويترز".
وأغلقت الحكومة المطاعم والمقاهي في الساعة التاسعة مساءً وإغلاق الحمامات وقاعات الرياضة والمسابح المغلقة وعدم تجاوز التجمعات والأنشطة في الأماكن المغلقة والمفتوحة أكثر من 25 شخصًا.
، المغرب يشدد الإجراءات للسيطرة على تفشي "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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