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ذكر المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان، مدير القسم الآسيوي الثاني في وزارة الخارجية زامير كابولوف، اليوم (الاثنين)، أنه لا يوجد سبب يدعو للاعتقاد بأن إيران قد تكون متورطة في الهجوم على ناقلة النفط "ميرسر ستريت".
وقال "كابولوف": "ليس لدينا أدنى سبب للاعتقاد أن إيران متورطة في الهجوم، حيث إنه لا توجد لدينا حقائق، وسنغير موقفنا عندما تكون هناك حقائق"، وفقاً لـ"سبوتنيك".
وبين أن إيران لم تلجأ إلى موسكو حتى الآن لطلب المساعدة في توضيح ملابسات حادث الناقلة.
روسيا تستبعد تورط إيران في استهداف ناقلة النفط الإسرائيليةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-02
ذكر المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان، مدير القسم الآسيوي الثاني في وزارة الخارجية زامير كابولوف، اليوم (الاثنين)، أنه لا يوجد سبب يدعو للاعتقاد بأن إيران قد تكون متورطة في الهجوم على ناقلة النفط "ميرسر ستريت".
وقال "كابولوف": "ليس لدينا أدنى سبب للاعتقاد أن إيران متورطة في الهجوم، حيث إنه لا توجد لدينا حقائق، وسنغير موقفنا عندما تكون هناك حقائق"، وفقاً لـ"سبوتنيك".
وبين أن إيران لم تلجأ إلى موسكو حتى الآن لطلب المساعدة في توضيح ملابسات حادث الناقلة.
02 أغسطس 2021 - 23 ذو الحجة 1442
09:15 PM
"كابولوف" طالب بعرض حقائق
ذكر المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان، مدير القسم الآسيوي الثاني في وزارة الخارجية زامير كابولوف، اليوم (الاثنين)، أنه لا يوجد سبب يدعو للاعتقاد بأن إيران قد تكون متورطة في الهجوم على ناقلة النفط "ميرسر ستريت".
وقال "كابولوف": "ليس لدينا أدنى سبب للاعتقاد أن إيران متورطة في الهجوم، حيث إنه لا توجد لدينا حقائق، وسنغير موقفنا عندما تكون هناك حقائق"، وفقاً لـ"سبوتنيك".
وبين أن إيران لم تلجأ إلى موسكو حتى الآن لطلب المساعدة في توضيح ملابسات حادث الناقلة.
، روسيا تستبعد تورط إيران في استهداف ناقلة النفط الإسرائيلية ،
المصدر : الخليج 365
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