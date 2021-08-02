، الأمم المتحدة: لبنان بحاجة إلى 350 مليون دولار لتلبية احتياجات السكان ،

محمد بن مسعود - الدمام - تنظم مع فرنسا مؤتمرًا دوليًا لجمع المبلغ الأربعاء

أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم (الاثنين)، أن الأمم المتحدة قدرت قيمة الحاجات الجديدة، التي يتعين الاستجابة لها للتغلب على الأوضاع المتدهورة في لبنان بأكثر من 350 مليون دولار.

وذكرت الرئاسة أن مؤتمر المانحين الدولي الذي تنظمه فرنسا والأمم المتحدة الأربعاء المقبل دعمًا للبنان، يهدف إلى جمع 350 مليون دولار للاستجابة لحاجات السكان، وفقًا لـ"رويترز".

وأشارت إلى أن المؤتمر يتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت.