شكرا لمتابعة خبر عن "الصحة" توضح الفئة العمرية للطلبة الواجب تطعيمها بلقاح كورونا قبل 8 أغسطس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدرت وزارة الصحة، مساء اليوم، توضيحا بشأن الفئة العمرية للطلبة الواجب تطعيمها بلقاح كورونا قبل 8 أغسطس الجاري.

وذكرت أن الطلاب في الفئة العمرية 12 عامًا وأكثر هم من يتطلب حصولهم على اللقاح قبل يوم الأحد المقبل.

يذكر أن الوزارة أكدت في وقت سابق اليوم على ضرورة تطعيم الطلاب قبل يوم الأحد القادم، حتى يتمكن الطلاب من أخذ الجرعة الثانية قبل بداية الفصل الدراسي الأول حيث أن المدة بين الجرعتين هي 3 أسابيع.