شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. لحظة هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية في جنوب بيشة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

وثق مقطع فيديو هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية جنوب بيشة، ويأتي ذلك في الوقت الذي تشهده فيه معظم مناطق المملكة سقوط أمطار.

وكان مركز الأرصاد، توقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة قد تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية على منطقة جازان.

وأشار مركز الأرصاد إلى المناطق المتأثرة بالأمطار الرعدية وتشمل أبوعريش وأحد المسارحة، والحرث والدائر والدرب والريث والطوال والعارضة وبيش، وجازان، وصامطة وصبيا وفرسان.