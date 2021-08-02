شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. مصممة أزياء تعرض تصميماتها بطريقة تشويقية لسيدات الباحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى):

دشنت مصممة الأزياء "ضي العتيبي " أول عرض أزياء لها يعرض بشكل شخصي فقط للسيدات في الباحة.

وأضافت أن عرض الأزياء يتم فقط للسيدات، حيث يتم استعراض الملابس المصممة عبر عارضة تسير أمامهن.

وأكدت أنه يمكن للسيدة اختيار ما تريده من الملابس، وبعدها تتولى العارضة ارتداء هذه الملابس بدلا منها، على أن تسير أمامها لترى المنتج كنوع من التشويق.

وأضافت أنه لايسمح لغير السيدات بالدخول، فضلا عن منع الجولات عند الدخول لمشاهدة العرض، حفاظا على خصوصيات زبائنها من السيدات.