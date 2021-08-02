شكرا لمتابعة خبر عن "الحقيل" يعلن اعتماد المخطط الإعلاني للمنطقة الشرقية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الشرقية (صدى):

أعلن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، اعتماد المخطط الإعلاني لأمانة المنطقة الشرقية، لحاضرة الدمام والخبر والظهران.

وأضاف أن أهداف المخطط الإعلاني تتمثل في تحسين المشهد الحضري، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، ورفع معدلات الاستدامة المالية، ورفع كفاءة إدارة محفظة الإعلانات الخارجية، ودعم التحول الرقمي.

ومن جهتها، أوضحت أمانة المنطقة الشرقية أنه تم تحديد العدد المناسب من اللوحات وتقليل التكدس في بعض التقاطعات الرئيسية، بحيث يكون عدد اللوحات الإعلانية 1007، وألف من الإعلانات على الحافلات وسيارات الأجرة، و30 عدد اللوحات للشرائح الجديدة.

وأضافت أن المخطط يستهدف تضمين عناصر المدن الذكية في كافة الوسائل الإعلانية، وتصميم هوية إعلانية للمدينة يتم عكسها على تصاميم الوسائل الإعلانية، بجانب توفير 13 فرصة استثمارية في الإعلانات الخارجية سيتم طرحها خلال الخمس سنوات القادمة.

يذكر أن ذلك يأتي تفعيلا لقرار مجلس الوزراء رقم 590 القاضي بالموافقة على استراتيجية تطوير الإعلانات الخارجية داخل المدن السعودية، ومن أبرز ركائزها أن يكون لكل مدينة مخطط إعلاني يتناسب مع هويتها واقتصادياتها.