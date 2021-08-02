وزير الصحة: استفيدوا مباشرة من خدمات الأطباء عبر «العيادات عن بُعد»

الرياض - محمد عبدالله - حث وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، اليوم الإثنين، الجميع على الاستفادة من خدمة «العيادات عن بُعد» مؤكدًا أنها توفير الوقت والجهد.

وقال الربيعة، عبر حسابه على تويتر: «كثير من المواعيد لا تستلزم حضور المريض للمستشفى أو العيادة. لذا أتحنا (العيادات عن بُعد) لتوفير الوقت والجهد؛ حيث يمكن التواصل المباشر مع الطبيب، دون الحاجة للحضور للعيادة.. استفد من الخدمة عبر تطبيق صحتي، ودمت في صحة وعافية».



وتعمل الخدمة التي أطلقتها الوزارة عبر تحديد موعد افتراضي (عن بعد) بين المريض والطبيب عن طريق تطبيق صحتي؛ بهدف تسهيل وصول المريض لخدمات الرعاية الصحية وتحقيق الاستفادة المثلى من التحول الرقمي في الوزارة لتمكين المستفيدين من الحصول على خدمات متكاملة عن بعد.

وتهدف الخدمة لتقليل معدل زيارات المرضى لمرافقها الصحية للحالات التي لا تستدعي الحضور للمنشأة, كما تساعد الخدمة على الحد من انتشار العدوى، وزيادة معدل رضا المريض من خلال تقليل الجهد والوقت اللازمين للحصول على خدمة الرعاية الصحية.

وأوضحت الوزارة أن الخدمة متاحة في تطبيق صحتي ويمكن للمرضى الاستفسار عن إمكانية تحويل مواعيدهم افتراضيا بعد تقييم طبيبهم حال حاجتهم للحضور لمقر المنشأة الصحية، وفي حال كانت حالة المريض لا تستدعي حضوره شخصياً، سيقدم له خيار إكمال مراجعة المواعيد القادمة (عن بعد)، ومن ثم يتم جدولة مواعيد المتابعة للمريض من خلال تطبيق صحتي، وتصله رسالة بوقت الموعد وتاريخه محتويةً على رابط يوضح كيفية استخدام الخدمة من خلال تطبيق صحتي.

