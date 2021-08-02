إلزام الطلاب والطالبات بجرعة لقاح كورونا الأولى قبل ٨ أغسطس

الرياض - محمد عبدالله - ألزمت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، جميع الطلاب والطالبات بضرورة تلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا قبل تاريخ ٨ أغسطس للتمكن من أخذ الجرعة الثانية قبل بداية الفصل الدراسي الأول؛ حيث إن المدة بين الجرعتين هي ٣ أسابيع، وفق حساب الوزارة – عبر تويتر-.

وحثت وزارة الصحة جميع الطلاب والطالبات على المسارعة بأخذ الجرعة الأولى من لقاح كورونا ليتسنى لهم أخذ الثانية قبل بداية العام الدراسي القادم.

يأتي ذلك استمرارا لجهود وزارة الصحة؛ لمنع العدوى وحماية المجتمع من مضاعفات الفيروس، لا سيما مع توفر المواعيد في مراكز اللقاحات كافة.

وأعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1063) حالة مؤكدة وتعافي (1620) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (10624) منها (1434) حالة حرجة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (527877) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (508994) حالة، فيما تم تسجيل (10) حالات وفاة ليصل الإجمالي إلى (8259) حالة.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

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