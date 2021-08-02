تقنية لإزاحة الرمال توفر 152 مليون ريال

كشف متخصص في تقنيات حلول تثبيت التربة الرمال والتربة، عن تقنية صديقة للبيئة، وبديلة للحلول التقليدية المستخدمة لتثبيت الرمال والتربة لإزالة الكثبان الرملية، وتعتمد التقنية على رشها بأسطح الرمال والتربة مما يجعل المادة تخترق جزئياتها وتنتج سطحا قويا ومتماسكا، وتوفر 152 مليون ريال على مدى 5 أعوام لإزاحة الرمال، والسيطرة على حركتها حول الطرق السريعة والسكك الحديدية لجعلها أكثر آماناً، وحماية الرمال والتربة من التآكل في تغطية خطوط الأنابيب والمباني والمنشآت التي تعاني مشاكل زحف الرمال.

تقليل التكلفة

وأشار المتخصص في التقنية مفضل السهو، خلال ورشة عمل بعنوان: «تقنيات حلول تثبيت التربة الرمال والتربة»، بتنظيم من اللجنة الفنية في مجلس بلدي الأحساء، إلى أن هذه التقنية هي الأولى من نوعها في منطقتي الخليج والشرق الأوسط لتثبيت الرمال والتربة، وتقليل تكلفة المشروع بنسبة تتراوح من 20 إلى 50 %، وتقليص مدة تنفيذ المشروع، وخفض درجات الحرارة المنبعثة من الأسمنت والخرسانة بنسبة تصل إلى أكثر 50 %، علاوة على المحافظة على الطبيعة، وجعل من الرمال والتربة قيمة.

إقرار التقنيات

وأكد رئيس المجلس البلدي الدكتور أحمد البوعلي، أن المجلس يسعى إلى إقرار هذه التقنيات في أعمال الأمانة، وبقية الإدارات الحكومية كالنقل والبيئة والمياه والزراعة والمؤسسة العامة للري.

وشدد رئيس اللجنة الفنية في بلدي الأحساء المهندس عبدالهادي الغافلي، إلى سعى المجلس لتوطين التقنيات، والبحث عن حلول لكثير من التحديات بإيجاد البدائل لتذليل تلك التحديات ولنماء الوعي المجتمعي بالتوجه لجلب التقنيات وأفضل الممارسات من خلال عقد اللقاءات وورش العمل، وإن هذه التقنيات يمكن تطبيقها في عدة أماكن كالطرق الزراعية والصحراوية المؤدية إلى الأماكن السياحية ومحطات الكهرباء والصرف الصحي وفي حواف الصروف وجوانب قنوات الري والمباني التراثية وكذلك مواقف المرافق العامة.