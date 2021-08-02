زيارات لكبار السن بهجر نجران

‏‫بدأت صحة منطقة نجران‬ ممثلة في الفرق الميدانية الصحية في زيارة عدد من القرى والهجر، التابعة للعديد من محافظات المنطقة كالخانق والحرشف والجفة وهدادة وسلطانة لتطعيم كبار السن بلقاح ‫ كورونا ‬، ومن يصعب عليهم الوصول إلى مراكز اللقاحات، نظرا لبعد المسافة، أو لعدم وجود المواصلات لدى الكثير منهم، ومن يعانون من عجز صحي يمنعهم من التنقل من أماكن تواجدهم. وكانت المنطقة شهدت تزايدا ملحوظا وارتفاعا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث بلغت 407 حالات خلال الأيام ال9 الأخيرة، فيما أطلقت صحة نجران‬ مؤخرا خدمة الباركود في مراكز لقاحات ‫كورونا‬، لتسهيل إجراءات التسجيل، والتحقق من بيانات المستفيدين، للحصول على الخدمة في وقت مناسب تحت شعار (خذ الخطوة خذ اللقاح)‬.



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