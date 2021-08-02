مبادرة بيئية لطمس التشوهات بعسير

أطلق أمين منطقة عسير الدكتور وليد بن محمد الحميدي، أمس، مبادرة جديدة ضمن مبادرات الأمانة، بحي المشهد بمدينة أبها تحت عنوان «بيئة نظيفة لحياة أفضل»، وأكد أمين عسير لـ«دوت الخليج» أن المبادرة هي شراكة بين أمانة عسير والمقاولين في المنطقة من الذين لهم عقود مع المواطنين سواء لنظافة المحلات أو نقل المخلفات، بتوفير معدات من أجل مشاركة الأمانة في حملة التنظيف لمخلفات البناء والشوارع في مدينة أبها.

وأضاف الحميدي أن المبادرة ستكون شاملة لكافة محافظات المنطقة وستغطي 33 بلدية، مشيرا إلى أن العمل الجماعي والعمل بروح الفريق الواحد هو أقرب وأسهل الطرق تحقيقا للغايات المأمولة التي من شأنها طمس كافة التشوهات البصرية.

من جانبه أكد وكيل الأمين للخدمات المهندس سلمان الفيفي أن توصيات أمين عسير مواكبة للتطور لإزالة مخلفات البناء، وهي عبارة عن شراكة بين القطاع الخاص والأمانة لتحقيق غاية وهدف مشترك وجوهري يحقق نظافة المنطقة من المخلفات سواء تلك التي في الشوارع أو داخل الأحياء، وقال: جميعنا أمام شراكة مجتمعية ستكون نتائجها رائعة وفاعلة.

من جانب آخر بين أحد رجال الأعمال المشاركين في المبادرة أنه بتعاونهم مع الأمانة ستتم معالجة التشوهات البصرية في أسرع وقت ممكن وتم وضع خطة عمل فيما يخص المراكز الغربية والمراكز الشرقية، وتم الانطلاق في العمل وسيتم الإنجاز قبل الوقت المحدد.