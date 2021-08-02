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السعودية تسجل 10 وفيات و1063 اصابة بكورونا

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محمد الفلاح - الإثنين 2 أغسطس 2021

أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم تسجيل 10 حالات وفاة بفيروس المستجد و 1063 إصابة و تعافي 1620 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية فيما بلغ عدد الحالات النشطة 10624.

 

ونقلت وكالة الأنباء السعودية /واس/ عن وزارة الصحة في السعودية قولها في بيان لها إن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 527877 حالة وعدد حالات التعافي 508994 حالة بينما وصل إجمالي حالات الوفاة إلى 8259 حالة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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