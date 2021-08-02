وزير الخارجية يستعرض العلاقات الثنائية مع نظيره الجزائري 

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-02

متابعات الخليج 365 - واس

أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، بوزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية رمطان لعمامرة، هنأه خلاله بتوليه مهامه وزيراً لخارجية الجزائر، وعبر سموه عن تطلعه للعمل معه في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

علاقات ثنائية:

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة لبحث التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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