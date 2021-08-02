استشاري: مشكلة كورونا في مضاعفات ما بعد التعافي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد استشاري مكافحة الأوبئة الدكتور محمد حلواني، أن معظم حالات الوفاة من مصابي كورونا من غير المطعمين بلقاح كورونا أو ممن لم يتلقوا جرعتي التطعيم، فضلًا عن وجود الأمراض المزمنة.

مضاعفات كورونا:

وأضاف حلواني، في تصريحات إلى “الإخبارية”، أن مشكلة فيروس كورونا في المضاعفات التي تحدث بما فيها الجلطات في الرئتين أو أماكن مختلفة، والتي تؤثر حتى بعد الشفاء.

أعراض خطيرة:

وتابع أن مضاعفات كورونا تحدث حتى بعد الشفاء مثل عدم كفاءة الرئتين في التنفس ومشكلات في الكلى، وكلها لا تظهر إلا بعد الشفاء، مشددًا على أهمية التطعيم والإرشادات الوقائية حتى بعد التطعيم.

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