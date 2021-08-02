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استشاري: مشكلة كورونا في مضاعفات ما بعد التعافي

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-02

استشاري: مشكلة كورونا في مضاعفات ما بعد التعافي

منها عدم كفاءة الرئتين ومشكلات في الكلى

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد استشاري مكافحة الأوبئة الدكتور محمد حلواني، أن معظم حالات الوفاة من مصابي كورونا من غير المطعمين بلقاح كورونا أو ممن لم يتلقوا جرعتي التطعيم، فضلًا عن وجود الأمراض المزمنة.

مضاعفات كورونا: 

وأضاف حلواني، في تصريحات إلى “الإخبارية”، أن مشكلة فيروس كورونا في المضاعفات التي تحدث بما فيها الجلطات في الرئتين أو أماكن مختلفة، والتي تؤثر حتى بعد الشفاء.

أعراض خطيرة: 

وتابع أن مضاعفات كورونا تحدث حتى بعد الشفاء مثل عدم كفاءة الرئتين في التنفس ومشكلات في الكلى، وكلها لا تظهر إلا بعد الشفاء، مشددًا على أهمية التطعيم والإرشادات الوقائية حتى بعد التطعيم.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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