اخبار السعوديه

السعودية | مباحثات سعودية جزائرية حول التطورات الإقليمية والدولية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم مباحثات سعودية جزائرية حول التطورات الإقليمية والدولية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أجرى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اتصالاً هاتفياً، الاثنين، بوزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجزائر رمطان لعمامرة، هنأه خلاله بتوليه مهامه وزيراً لخارجية الجزائر، معبراً عن تطلعه للعمل معه في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يحقق مصالح البلدين والشعبين، إضافة لبحث التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفق وكالة الأنباء "واس".

مادة اعلانية

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا